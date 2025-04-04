5 شهداء في قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس

فلسطين اليوم

أفادت مصادر محلية، باستشهاد 5 مواطنين، مساء اليوم الجمعة، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، مدينتي غزة وخان يونس.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت المنطقة القريبة من محطة طبريا للمياه في مواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنين هما: كمال محمد جبر، وأمجد محمود الحمايدة.

واستشهد شاب وأصيب آخران في استهداف الاحتلال دراجة هوائية في المنطقة ذاتها، كما قصفت المدفعية المناطق الشرقية والجنوبية من خان يونس.

وفي غزة، استشهد مواطنان، وجرح آخرون، إثر قصف الاحتلال خيمة نازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غرب المدينة.

واستأنف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، فجر ثلاثاء الـ18 من مارس 2025، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري، ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد بلغت ️حصيلة الشهداء والاصابات (1,249 شهيد، 3.022 اصابة).



وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى لـ 50,609 شهيد و 115,063 اصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.