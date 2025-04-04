عُمان تستنكر قصف مدرسة "دار الأرقم" ومستودعا طبيا في غزة

فلسطين اليوم

أعربت وزارة الخارجية العُمانية عن إدانة سلطنة عُمان الشديدة للعدوان المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرةً إلى ما يشهده من استهداف متعمد للمدنيين الأبرياء، بما في ذلك قصف مركز للإيواء تابع لمدرسة دار الأرقم في حي التفاح، وتدمير مستودع للمستلزمات الطبية والإغاثية يتبع المركز السعودي للثقافة والتراث.

وجددت السلطنة، في بيان رسمي، مناشدتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن، بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لحماية المدنيين، ووقف الانتهاكات المستمرة والخطيرة للقانون الدولي.

كما شددت عُمان على أهمية تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.