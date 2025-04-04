"المجاهدين" تنفي مسؤولية الشهيد محمد عوض عن مقتل عائلة بيباس

فلسطين اليوم

قال الناطق باسم كتائب المجاهدين، أبو بلال، في بيان صحفي اليوم، إن الكتائب تابعت التصريحات الصادرة عن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي جدّد خلالها اتهاماته بشأن ظروف مقتل عائلة بيباس، خاصة بعد اغتيال القائد العسكري في الكتائب، محمد عوض، في عملية إسرائيلية اليوم.

وأكد أبو بلال في بيان صحفي، اليوم الجمعة، رفض الكتائب لما وصفه بـ"الافتراءات الصهيونية"، نافياً بشكل قاطع مسؤولية الشهيد محمد عوض، المعروف بـ"أبو الحسن"، عن مقتل العائلة، مشيراً إلى أن من يقف وراء ذلك هي صواريخ جيش الاحتلال.

وأضاف أن "هذه الادعاءات الإسرائيلية لن تنجح في التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني من أطفال ونساء وشيوخ"، معتبراً أنها محاولة فاشلة للتنصل من المسؤولية عن مقتل الأسرى الإسرائيليين بشكل متعمد وبأوامر مباشرة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وختم البيان بالتأكيد على أن استشهاد القائد محمد عوض، قائد جهاز الاستخبارات العسكرية في الكتائب، بعد مسيرة طويلة من الجهاد والمقاومة، لن يوقف مسيرة الكفاح ضد الاحتلال، بل سيكون دمه "نبراساً يضيء طريق التحرير حتى زوال الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية".