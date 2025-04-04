مسؤول إسرائيلي: لن نسمح لتركيا بالتمركز في غربي سوريا

فلسطين اليوم

القدس المحتلة – صرّح مسؤول إسرائيلي، يرافق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في زيارته إلى هنغاريا، بأن "إسرائيل لن تسمح لتركيا بالتمركز في منطقة غربي سوريا"، مهددًا بأن تل أبيب "ستعمل ضد أنقرة إذا تجاوزت الخطوط الحمر".

وفي هذا السياق، كشف المحلل العسكري لموقع "إسرائيل نيوز24"، يهوشع، عن وجود توتر متصاعد بين الجانبين، معتبرًا أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يسعى، بالتعاون مع الرئيس السوري أحمد الشرع، للسيطرة على الأرصدة العسكرية السورية وإقامة قواعد هناك.

وأضاف يهوشع أن "إسرائيل" ترفض أي وجود عسكري قد يقيّد عملياتها، مؤكداً أن قواتها تعمل على منع وصول منظومات الدفاع الجوي والمعدات العسكرية إلى سوريا.

وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن التصريحات التركية الأخيرة مثيرة للقلق، مستشهدًا ببيان وزارة الخارجية التركية، الذي أكدت فيه أن "إسرائيل تحولت إلى تهديد مركزي لأمن المنطقة".