اليمن يستهدف "ترومان" الأميركية مجدداً.. والسيد الحوثي: عدوان واشنطن لم يؤثر في قدراتنا

فلسطين اليوم

صنعاء – أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ هجوم مشترك باستخدام الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة ضد القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأميركية “ترومان”، في ثاني اشتباك خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث العسكري، العميد يحيى سريع، إن الهجوم استمر عدة ساعات، وأفشل محاولتين جويتين كان العدو يحضر لتنفيذهما، مؤكدًا أن القوات المسلحة “تتصدى للعدوان الأميركي على اليمن، وتستعد لمواجهة أي تطورات محتملة”، مشددًا على أن اليمن “لن يتراجع عن التزاماته تجاه القضية الفلسطينية مهما كانت التداعيات”.

وجاءت هذه العملية بعد يوم من إعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ رد عسكري على الغارات الأميركية الأخيرة، التي استهدفت عدة محافظات يمنية، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.

وأكد سريع أن القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية نفذوا اشتباكًا مباشرًا مع حاملة الطائرات الأميركية والقطع المرافقة لها شمالي البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح، وأن القوات اليمنية ستواصل استهداف القطع الحربية الأميركية وكل مصادر التهديد في منطقة العمليات.