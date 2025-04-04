الأونروا: 100 طفل يُقتلون أو يُصابون يوميًا منذ استئناف الحرب

فلسطين اليوم

كشف الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن 51% من سكان قطاع غزة هم من الأطفال، مؤكداً أنهم يمثلون النسبة الأكبر من الضحايا جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

ووفقًا للأونروا، فإن 100 طفل يُقتلون أو يُصابون يوميًا منذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

كما أشارت الوكالة الأممية إلى أن 65% من مساحة قطاع غزة تُعتبر حالياً مناطق خطرة أو معرضة للإخلاء، ما يزيد من معاناة المدنيين ويفاقم الكارثة الإنسانية المستمرة.

الجدير بالذكر أن مباحثات استئناف صفقة التبادل الذي انهار في 18 مارس الماضي، بعد نحو شهرَيْن، من التهدئة، وسط مقترحات عديدة أبرزها مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وآخر مصري - قطري، وثالث "إسرائيلي" دون أن يحدث أي توافق، وفق تقارير إسرائيلية سابقة.



واستأنف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، فجر ثلاثاء الـ18 من مارس 2025، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري، ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد بلغت ️حصيلة الشهداء والاصابات (1,249 شهيد، 3.022 اصابة).



وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى لـ 50,609 شهيد و 115,063 اصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.