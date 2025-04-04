مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية أمام باب القطانين ودعوات لتكثيف الرباط بالأقصى

فلسطين اليوم

القدس المحتلة – أدى مستوطنون، اليوم الجمعة، صلوات تلمودية استفزازية أمام باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية في المدينة المحتلة.

وتزامن ذلك مع اعتداء قوات الاحتلال على شاب بالضرب عند أبواب الأقصى قبل اعتقاله، فيما فرضت سلطات الاحتلال إغلاقًا واسعًا لمعظم الشوارع الحيوية في القدس، لتأمين ماراثون تهويدي شارك فيه آلاف المستوطنين، ما أعاق وصول آلاف الفلسطينيين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة.

وتتواصل الدعوات لشد الرحال إلى الأقصى وتعزيز الرباط فيه بعد انقضاء شهر رمضان، في مواجهة مخططات التهويد المتصاعدة، لا سيما بعد تسجيل 21 اقتحامًا من المستوطنين خلال آذار/مارس الماضي، حيث أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد، بحماية قوات الاحتلال.

وفي سياق التضييق على المصلين، شددت قوات الاحتلال من قيودها على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، وأجبرت العديد منهم على مغادرته عنوة، لتأمين اقتحامات المستوطنين.