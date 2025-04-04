تركيا: لا نريد مواجهة مع "إسرائيل" في سوريا

فلسطين اليوم

بروكسل – قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تسعى للتصعيد مع "إسرائيل" في سوريا، محذرًا من أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المواقع العسكرية السورية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي.

وفي تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، أوضح فيدان أن "التحركات الإسرائيلية في سوريا قد تفتح الطريق أمام عدم الاستقرار الإقليمي في المستقبل"، مشيرًا إلى أن هذه الضربات “أضعفت قدرة الحكومة السورية الجديدة على مواجهة التهديدات”.

وفيما يتعلق بموقف دمشق، أكد فيدان أن "إذا كانت الحكومة السورية الجديدة تنوي التوصل إلى تفاهمات معينة مع إسرائيل، فهذا شأنها الخاص"، دون أن يوضح طبيعة هذه التفاهمات أو موقف أنقرة منها.