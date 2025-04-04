الصين ترد على رسوم ترامب وتفرض رسوما انتقامية بنسبة 34% على السلع الأمريكية

فلسطين اليوم

أعلن مجلس الدولة الصيني فرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 34% على جميع السلع والمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، وذلك في رد مباشر على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات الصينية.

وأوضحت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة ما وصفته بـ”السياسات الأحادية” التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، معتبرة أن “تصرفات الولايات المتحدة تتعارض مع قواعد التجارة الدولية، وتقوض بشكل خطير حقوق ومصالح الصين المشروعة، وتشكل نموذجاً واضحاً للتنمر الاقتصادي”.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في العاشر من نيسان/أبريل الجاري، وسط تصاعد التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكان ترامب قد فرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 34% على المنتجات الصينية، تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 20%، ما دفع بكين للتحذير من تداعيات هذه الخطوة على سلاسل التوريد العالمية، مؤكدة أنها ستضر بمصالح الولايات المتحدة نفسها.

وتشير البيانات الرسمية الصينية إلى أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تجاوزت 500 مليار دولار خلال العام الماضي.