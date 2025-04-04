مصر تضع مقترحًا جديدًا لصفقة التبادل

فلسطين اليوم

كشفت قناة كان العبرية، مساء اليوم الجمعة، عن طرح مصري جديد خلال الساعات الماضية في إطار المساعي المتواصلة لإحياء المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، وسط أجواء توصف بأنها مختلفة عن الجولات السابقة.

وأوضحت القناة العبرية، أن الاقتراح الجديد يمكن وصفه بأنه "وساطة على الوساطة السابقة"، حيث يسعى إلى جسر الفجوة بين المواقف المتباينة للطرفين بشأن صفقة تبادل الأسرى.

ورغم التحفظ على تفاصيل المبادرة، أشارت المعلومات إلى أن الاقتراح يقع بين العرض الأصلي، الذي تضمن الإفراج عن خمسة أسرى إسرائيليين أحياء، وبين الطرح الإسرائيلي الأخير، الذي تحدث عن إطلاق سراح أحد عشر أسيرًا.

الجدير بالذكر أن مباحثات استئناف صفقة التبادل الذي انهار في 18 مارس الماضي، بعد نحو شهرَيْن، من التهدئة، وسط مقترحات عديدة أبرزها مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وآخر مصري - قطري، وثالث "إسرائيلي" دون أن يحدث أي توافق، وفق تقارير إسرائيلية سابقة.



واستأنف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، فجر ثلاثاء الـ18 من مارس 2025، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري، ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد بلغت ️حصيلة الشهداء والاصابات (1,249 شهيد، 3.022 اصابة).



وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى لـ 50,609 شهيد و 115,063 اصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.