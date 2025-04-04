أبو عبيدة: نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون بمناطق طالب الاحتلال إخلائها

فلسطين اليوم

أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن نصف أسرى العدو الأحياء المحتجزين لدى المقاومة يتواجدون حالياً في المناطق التي طالب جيش الاحتلال بإخلائها خلال الأيام الأخيرة، محذراً من أن الظروف الأمنية في تلك المناطق تُشكّل خطراً بالغاً على حياتهم.

وأكد أبو عبيدة، مساء اليوم الجمعة، في تغريدة عبر منصة "تليجرام"، أن كتائب القسام قرّرت عدم نقل هؤلاء الأسرى من أماكن تواجدهم، مع إبقائهم ضمن "إجراءات تأمين مشددة لكنها تنطوي على مخاطر كبيرة"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت في ظل التصعيد الإسرائيلي الواسع، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى.

وأضاف: "إذا كان العدو معنيًا بحياة أسراه فعليه الدخول في مفاوضات فورية من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم، وقد أعذر من أنذر". وأشار إلى أن حكومة نتنياهو أظهرت تجاهلاً واضحًا لمصيرهم، قائلاً: "لو كانت هذه الحكومة معنية حقًا بأسراها، لالتزمت بالاتفاق الذي تم توقيعه في يناير الماضي، ولربما كان معظمهم اليوم في بيوتهم".

وأكد أبو عبيدى على أن التلاعب الإسرائيلي بحياة الأسرى وعدم الجدية في التفاوض، لن يُقابل إلا بالمزيد من التصلب في الموقف، مطالبًا بتحرك جاد وحقيقي لإنهاء هذا الملف الإنساني وفق شروط المقاومة.