مسيرة جماهيرية غاضبة في مخيم "الجليل" نصرة لغزة

فلسطين اليوم

شهد مخيم الجليل في مدينة بعلبك مسيرة جماهيرية حاشدة، جابت شوارعه نصرة لقطاع غزة، وتنديداً بالحرب المستمرة على المدنيين والنساء والأطفال، وسط هتافات تؤكد دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، وتطالب بوقف العدوان ورفع الحصار المفروض على القطاع.

وأكد المسؤول السياسي لحركة حماس في بعلبك، وائل عدوان، في كلمة له خلال المسيرة، أن "ما يجري من مجازر في غزة يزيد هذا الشعب صموداً وتمسكاً بأرضه ومقدساته"، مشدداً على أن "استمرار المقاومة رغم خذلان العرب يدل على قوة وثبات الغزيين، فالنصر يأتي من عند الله، والمقاومة اليوم مستمرة بقوة الله حتى دحر الاحتلال وتحرير فلسطين".

وفي ختام الفعالية، دعا فضيلة الشيخ بسام كايد لغزة وأهلها بالنصر والثبات، مؤكداً وقوف الشعوب الحرة إلى جانب المقاومة الفلسطينية في معركتها العادلة ضد الاحتلال.