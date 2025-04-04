حماس: الاحتلال يواصل مجازره بحق المدنيين في غزة وسط صمت دولي

فلسطين اليوم

أكدت حركة حماس، استمرار المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، خاصة في مناطق خزاعة شرق خانيونس، وبلدة النصر شمال شرق رفح، وحيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، حيث سقط العشرات بين شهيد وجريح خلال الساعات الأخيرة، في سياق ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية الوحشية" التي تجري أمام أنظار العالم.

وأشارت حماس في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصل فرض سياسة التجويع ضد أكثر من مليوني فلسطيني، من خلال منع وصول الماء والغذاء والدواء، مشيرًا إلى أن آخر هذه الجرائم كان استهداف محطة تحلية المياه في حي التفاح فجر اليوم، في خطوة اعتبرتها الحركة "جريمة حرب موصوفة تهدف إلى تشديد الحصار والتضييق على المدنيين الأبرياء".

وأكدت حماس أن التصعيد العسكري الإسرائيلي، إلى جانب التضييق المتعمد على المناطق المكتظة بالسكان، يكشف أن أهداف الاحتلال تتجاوز مجرد استعادة الأسرى إلى "السلوك الانتقامي الفاشي" ومحاولة فرض خطط التهجير والإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته "لن يخضعوا لهذه السياسات الفاشية"، مؤكدة أن ثبات الفلسطينيين وصمودهم سيفشل كافة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأكدت حماس على أن هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية ستبقى وصمة عار في وجه المجتمع الدولي، محملًا المنظومة الدولية المسؤولية عن صمتها تجاه هذه الجرائم، ومؤكدًا أن كل من تواطأ أو تخاذل ستحاصره لعنة هذه الجرائم غير المسبوقة.