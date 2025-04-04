الأردن يدين قصف الاحتلال مدرسة دار الأرقم في غزة

فلسطين اليوم

استنكرت المملكة الأردنية الهاشمية، قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "دار الأرقم" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء عشرات المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وإصابة المئات.

كما أدانت المملكة في بيان صدر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الجمعة، تدمير الاحتلال مستودع مستلزمات طبية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج شرق رفح جنوبي القطاع، ما يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

‏وِشدد المتحدث باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين لتوسيع إسرائيل عدوانها على غزة، ومواصلة الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين، في خرق فاضح لقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، خاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.