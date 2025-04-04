القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتحرك عالمي لوقف المجازر في غزة

فلسطين اليوم

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية للتحرك الدولي العاجل لوقف ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط صمت دولي وعجز عربي وإسلامي غير مسبوق.

وأكد بيان لجنة المتابعة، اليوم الجمعة، أن العدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية تجاوز حدود غزة والضفة الغربية، في محاولة لفرض سيطرة أوسع على المنطقة العربية والإسلامية، وسط تصعيد غير مسبوق يعكس طموحات الاحتلال التوسعية.

وشددت اللجنة على ضرورة التحرك الفوري، مشيرة إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي يعمّق معاناة المدنيين ويمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة جرائمه. كما تساءل البيان عن مدى قبول العالم لحالة الهيمنة التي تفرضها إسرائيل رغم التفوق العددي للمسلمين في المنطقة.

وفي هذا الإطار، دعت اللجنة الشعوب العربية والإسلامية، إلى جانب أحرار العالم، إلى تنظيم احتجاجات واسعة، تشمل المظاهرات والمسيرات أمام السفارات الأمريكية والإسرائيلية، بالإضافة إلى تصعيد الضغوط الشعبية لوقف جميع أشكال التطبيع وقطع خطوط الإمداد عن الاحتلال.

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وجماعية لدعم الشعب الفلسطيني، والتصدي لسياسات الاحتلال، مشددًا على أن القضية الفلسطينية لن تُترك دون سند وأن العدوان المستمر يتطلب ردًا حاسمًا من الأمة بأسرها.