البرتغال تشهد مسيرات تضامنية في الذكرى الـ49 ليوم الأرض

فلسطين اليوم

شهدت البرتغال مسيرات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، دعت إليها منظمات المجتمع المدني، إحياءً للذكرى الـ49 ليوم الأرض الخالد.

ورفع المشاركون لافتات تحمل شعارات مناهضة للعدوان الإسرائيلي، منها: "التطهير العرقي ليس دفاعًا عن النفس"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية الإسرائيلية والاحتلال غير القانوني"، و"المقاطعة والعقوبات وسحب الاستثمارات".

وعبّر المتظاهرون عن إدانتهم للعدوان الإسرائيلي المستمر، مؤكدين رفضهم القاطع لمخططات التهجير القسري التي تستهدف الفلسطينيين.

كما شهدت الفعاليات مشاركة واسعة من أبناء الجالية الفلسطينية في البرتغال، الذين شددوا على رمزية يوم الأرض كعنوان للنضال الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.

من جهتها، أعربت سفيرة دولة فلسطين لدى البرتغال، روان سليمان، عن تقديرها للدعم المتواصل الذي يبديه الشعب البرتغالي تجاه القضية الفلسطينية.