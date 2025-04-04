بلدية غزة: لا نستطيع توفير مياه صالحة للشرب

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، اليوم الجمعة 4 ابريل 2025، إن البلدية لا تستطيع توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين؛ بسبب قصف الاحتلال لمحطاتها المدينة، في ظل استمرار العدوان على القطاع.

وأفاد النبيه في تصريح لقناة "الجزيرة" الفضائية، بأنه لا يوجد وقود لتشغيل محطات المياه المتبقية في القطاع، ما ينذر بكارثة إنسانية، تتعلق بعدم توفر مياه صالحة للشرب.

ومطلع مارس 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس و"إسرائيل" بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وفي 18 مارس الجاري، تنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوماً واستأنفت الإبادة الجماعية بقطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأسفرت عن مقتل وإصابة نحو 165 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.