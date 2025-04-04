أونروا: "إسرائيل" تستخدم الغذاء أداة حرب بغزة

فلسطين اليوم

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال تستخدم الغذاء والمساعدات الإنسانية كأداة حرب في غزة.

وأكد لازاريني في منشورٍ له عبر منصة "إكس"، أن غزة تواجه انتشارًا واسعًا للجوع واليأس نتيجة سياسة الاحتلال في تحويل الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى سلاح.

وأشار لازاريني إلى الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع منذ أكثر من شهر، والذي يمنع دخول المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود، مؤكدا أن هذه السياسة عقاب جماعي لكل سكان القطاع.

وشدد المفوض العام على أن سكان غزة يعانون من إرهاق شديد بسبب الحصار الذي يضيق الخناق عليهم في مساحة صغيرة، مُطالبًا بضرورة رفع الحصار فوراً والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وصباح الثاني من مارس/آذار الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال معابر قطاع غزة، وأوقفت إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية، ما جعل القطاع يواجه مجاعة حقيقية.