أكثر من 100 مواطن اعتقلوا من الضفة خلال الأسبوع الأخير

فلسطين اليوم

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 100 مواطن من الضفة الغربية، بيمهم أطفال ونساء، خلال الأسبوع الأخير.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن الاحتلال يواصل تصعيد عمليات الاعتقال في محافظات الضّفة، حيث تركزت مؤخراً في مسافر يطا، ومخيم الفوار، ومخيم الدهيشة، بالإضافة إلى محافظتي جنين وطولكرم التي يواصل الاحتلال اجتياحهما منذ نحو شهرين.

وأضاف نادي الأسير، أنّ عمليات الاعتقال رافقها عمليات الإعدام الميداني، والتحقيق الميداني، إلى جانب الاعتداءات والتهديدات بحقّ المواطنين وعائلاتهم، وتنفيذ عمليات تدمير واسعة للبنية التحتية، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، فضلا عن اعتقال المواطنين كرهائن، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية.

وتأتي عمليات الاعتقال هذه في ظل عدوان شامل يشنّه الاحتلال على الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة، إذ اعتقل خلالها أكثر من 15800 مواطن من الضفة والقدس، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة.