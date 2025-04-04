الاحتلال يحتجز جثمان شهيد ارتقى بـ"حوسان" أمس

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، احتجاز جثمان الشهيد الفتى يوسف زعلول الذي ارتقى برصاصها قرب بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم، الليلة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الفتى يوسف بكر زعول (17 عاماً) برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة حوسان، واحتجاز جثمانه.

بدوره قال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت عند منطقة "أم هندي" غربا، وقرب المدخل الرئيس لقرية واد فوكين، حيث سمع إطلاق رصاص كثيف فيما تواجدت سيارات إسعاف إسرائيلية.

وأضاف حمامرة أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت مرور المركبات.

من جهته أكد مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم عبد الحليم جعافرة، أن بلاغا ورد إلى إسعاف الجمعية عن مصابين قرب حوسان، وأن قوات الاحتلال منعت طاقم الجمعية من الاقتراب من المصابين، وأجبرته على مغادرة مكان الحدث، بدون التمكن من الحصول على معلومات دقيقة.