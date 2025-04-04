سلام: العدوان على صيدا أو أي منطقة هو اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية

فلسطين اليوم

طالب رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الجمعة، بممارسة أقصى أنواع الضغوط على سلطات الاحتلال لإلزامها بوقف الاعتداءات المستمرة التي تطال مختلف المناطق ولا سيما السكنية، مؤكداً ضرورة الوقف الكامل "للعمليات العسكرية".

وقال سلام، في بيان عقب العدوان الإسيرائيلي الأخير فجر اليوم، إن "استهداف مدينة صيدا، أو أي منطقة لبنانية أخرى هو اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية وخرق واضح للقرار ١٧٠١ ولاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الأعمال العدائية".

وفجر اليوم الجمعة، اغتال جيش الاحتلال القيادي في حركة حماس حسن فرحات مع نجليه في غارة إسرائيلية على شقته الواقعة في شارع دلاعة وسط مدينة صيدا.