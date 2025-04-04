"القسام" تنعى فرحات: سياسة الاغتيالات لن تثنينا عن الجهاد

فلسطين اليوم

نعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، القائد حسن فرحات "أبو ياسر"، الذي اغتاله الاحتلال مع اثنين من أبنائه بغارة على مدينة صيدا جنوب لبنان.

وقالت القسام في بيان، "كتائب الشهيد عز الدين القسام-"معركة طوفان الأقصى"، تزف القائد القسامي المجاهد/ حسن أحمد فرحات "أبو ياسر" (من بلدة البصة الفلسطينية المحتلة - قضاء عكا)، الذي ارتقى شهيداً فجر اليوم الجمعة، إثر عملية اغتيال جبانة استهدفته داخل شقته بمدينة صيدا جنوب لبنان؛ مع ابنته الشهيدة/ جنان حسن فرحات ونجله الشهيد القسامي المجاهد/ حمزة حسن فرحات".

واستذكرت كتائب القسام في بيانها "دور أبو ياسرالرائد وإسهاماته في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو الصهيوني على مدار سنوات طويلة وصولا إلى معركة طوفان الأقصى، حيث شغل خلالها عدة مواقع جهادية متقدمة، ليختم جهاده ملتحقا بمن سبقه من إخوانه الشهداء الأطهار".

وأكدت كتائب القسام أن "سياسة الاغتيالات الجبانة بحق أبنائها ومجاهديها على أرض فلسطين وفي خارجها، لن يثنيها عن مواصلة طريق الجهاد والعطاء والإعداد في أطهر درب خطه المجاهدون بدمائهم الطاهرة، وعلى صون عهد الشهداء والأسرى حتى العودة والتحرير بإذن الله تعالى".

وأعلن جيش الاحتلال اليوم الجمعة، أنه اغتال حسن فرحات قائد القطاع الغربي التابع لحركة حماس في لبنان، بهجوم جوي شنه الليلة الماضية على مدينة صيدا جنوب لبنان.

واستشهد القيادي في حركة حماس حسن فرحات مع نجليه في غارة إسرائيلية على شقته الواقعة في شارع دلاعة وسط مدينة صيدا، فجر اليوم.