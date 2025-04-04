استشهاد امرأة وطفلتها بقصف الاحتلال لخيمة في مواصي خان يونس

فلسطين اليوم

استشهدت امرأة وطفلتها وأصيب آخرون بجروح، اليوم الجمعة 4 ابريل 2025، في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد امرأة وطفلتها وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب مسجد القبة في مواصي خان يونس.

وكانت مصادر طبية، قد أعلنت، استشهد 112 مواطناً في غارات لقوات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أمس الخميس.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,523، والإصابات إلى 114,776 منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.