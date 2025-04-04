اعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واعتقلت عددا من المواطنين، تزامناً مع اعتداءات للمستوطنين في عدة مناطق.

ففي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب راضي شحرور من بلدة بلعا فجر اليوم، على معبر الياهو.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جهاد أبو جمهور واستولت على مركبته في المدينة، بعد مداهمة منزله في حي الدبوس.

كما دهمت قوات الاحتلال عدة منازل في الحي الشرقي، وحي المراح.

وشهدت نابلس اقتحاماً من آليات قوات الاحتلال لعدة أحياء في المدينة، حيث دهمت منازل المواطنين وعاثت خرابا في ممتلكاتهم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات غير مسبوقة طالت أكثر من 15600 مواطن من الضفة والقدس المحتلتين، بحسب هيئات الأسرى.

وعلى صعيد آخر، وفي محافظة سلفيت، نفد مستوطنون هجوما على منطقة البركة ببلدة قير شمال المحافظة، واعتدوا على منزل وأحرقوا مركبة.

وبحسب مصادر محلية، فإن المستوطنين اقتحموا منزل المواطن محمد ضامن عبدو، واعتدوا عليه بالضرب، قبل أن يحرقوا مركبته أمام المنزل.

كما خطَّ المستوطنون شعارات تهديدية على جدران المنازل قبيل انسحابهم.