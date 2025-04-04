جيش الاحتلال ينشر نتائج التحقيق بـ "إخفاقات" 7 أكتوبر في "كيبوتس نيريم"

فلسطين اليوم

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة 4 ابريل 2025، نتائج التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر 2023، بـ "كيبوتس نيريم" في منطقة "غلاف غزة".

وكشف التحقيق وفق موقع "واللا" العبري، أن جيش الاحتلال لم يكن مستعداً يوم 7 أكتوبر لهجوم واسع النطاق، وأنه لم تكن في حالة جاهزية للتصدي له.

كما كشفت نتائج التحقيق، عن فشل سياسي ونظامي عميق يوم 7 أكتوبر وليس فشلاً تقنياً فقط.

وبيّن، أن كتائب القسام، أطلقت الصواريخ تجاه نقاط مراقبة ومجمعات لجيش الاحتلال من أجل استدراج القوات ودفعها للملاجئ، مضيفاً: "أن حماس استطاعت تشخيص نقاط الضعف لدى اللواء الجنوبي بفرقة غزة".