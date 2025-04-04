شهيد برصاص الاحتلال في جنين

فلسطين اليوم

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال واعتقل آخر في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تسلمت جثمان الشهيد الشاب حسين جميل حردان (42 عاما) من قوات الاحتلال، عند حاجز الجلمة العسكري، قبل أن تنقله إلى مستشفى جنين الحكومي.

وباستشهاد "حردان"، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان على المدينة ومخيمها إلى 36، وعشرات الإصابات.

وفي سياق العدوان، اعتقلت قوات الاحتلال، فجرا، الشاب جهاد أبو جمهور واستولت على مركبته في مدينة جنين.

ومنذ 21 كانون الثاني/ يناير، شن جيش الاحتلال عدوانا موسعا على مدينة جنين ومخيمها، أسفر عن عشرات الشهداء والإصابات والمعتقلين فضلا عن تدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية.