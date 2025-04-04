تناولها.. هذه الأغذية تحارب شيخوخة البشرة!

فلسطين اليوم

عددت الطبيبة الروسية أولغا تشيركوفا بعض المواد الغذائية التي تساعدنا في الحفاظ على صحة الجلد وتحارب شيخوخة البشرة.

وفي لقاء مع موقع " NEWS.ru" الروسي قالت الطبيبة:"توجد العديد من المواد الغذائية التي تساعد في الحفاظ على نضارة الجلد وتحارب شيخوخة البشرة، وأهمها الأسماك الغنية بأحماض أوميغا-3 والدهون الحيوانية غير المشبعة، هذه المواد تعزز المناعة وتحارب الالتهابات وتساعد في تجديد الخلايا".

وأضافت:"للحصول على بشرة صحية يجب عليك أيضا تناول كمية كافية من البروتين والفيتامينات والألياف بانتظام، تتواجد هذه المواد في بعض الأطعمة، مثل لحوم الديك الرومي ولحم الأرانب ولحم العجل والرنجة والماكريل والسلمون والخضروات والفواكه وثمار التوت".

وأشارت الطبيبة إلى أن البقوليات والمكسرات والزبادي تعتبر أيضا من الأطعمة المفيدة لصحة الجلد والبشرة، كما أن هذه الأطعمة تحتوي على مواد تحسن عملية تجديد خلايا الجلد وتجديد الشعر والأظافر، ومن الضروري شرب كميات كافية من الماء والسوائل يوميا للحفاظ على بشرة نضرة وصحية.

وتشير بعض الدراسات إلى أنواع معينة من التوابل يمكن أن تحارب الشيخوخة وتساعد في الحفاظ على صحة الجلد أيضا، مثل الكركم الذي يحتوي على مادة الكركمين والتي تعتبر مضادة أكسدة ممتاز وتحارب الالتهابات، وكذلك الثوم الذي يحتوي على مواد تعزز إنتاج الكولاجين للحفاظ على نضارة البشرة، وكذلك القرفة والزنجبيل والزعفران.