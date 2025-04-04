فلسطين اليوم

قالت قناة "كان" العبرية، اليوم الجمعة 4 ابريل 2025، إن الوسطاء يعملون الآن على تقديم مقترح جديد، يهدف لكسر "الهِوة" بين حركة حماس و"إسرائيل"، وإبرام تهدئة في غزة

وادعت القناة العبرية، أّن هناك مقترح وساطة جديد مطروح على الطاولة، أو على الأقل هناك محاولة جدية لطرحه، رغم تمسك حماس بموقفها، وعدم موافقتها على المقترح "الإسرائيلي". على حد تعبيرها.

وأضافت: "جهد قطر ومصر هو محاولة لدفع محادثات التهدئة إلى الأمام، وجسر الفجوات التي لا تزال قائمة".

مقترح "وساطة" جديد على الطاولة لإبرام تهدئة في غزة

قالت قناة "كان" العبرية، اليوم الجمعة 4 ابريل 2025، إن الوسطاء يعملون الآن على تقديم مقترح جديد، يهدف لكسر "الهِوة" بين حركة حماس و"إسرائيل"، وإبرام تهدئة في غزة

وادعت القناة العبرية، أّن هناك مقترح وساطة جديد مطروح على الطاولة، أو على الأقل هناك محاولة جدية لطرحه، رغم تمسك حماس بموقفها، وعدم موافقتها على المقترح "الإسرائيلي". على حد تعبيرها.

وأضافت: "جهد قطر ومصر هو محاولة لدفع محادثات التهدئة إلى الأمام، وجسر الفجوات التي لا تزال قائمة".

ومطلع مارس 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس و"إسرائيل" بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وفي 18 مارس الجاري، تنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوماً واستأنفت الإبادة الجماعية بقطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأسفرت عن مقتل وإصابة نحو 165 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.