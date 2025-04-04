"المعمداني": الوضع كارثي وخرج عن السيطرة مع المجازر المتتالية

فلسطين اليوم

أكد مدير المستشفى المعمداني في غزة، الدكتور فضل نعيم، اليوم الجمعة، أن الوضع كارثي وخرج عن السيطرة مع المجازر الإسرائيلية المتتالية.

وناشد مدير المستشفى في تصريح، الضغط من أجل فتح المعابر لتخفيف الضغط على المنظومة الصحية المتهالكة، التي لم يصلها أي مستلزمات طبية منذ وقف إطلاق النار.

كما طالب الدكتور نعيم، بالسماح لآلاف الجرحى بالسفر إلى الخارج من أجل تلقي العلاج.

وأضاف أنه لا يوجد في شمال قطاع غزة سوى جهاز تصوير طبقي واحد بينما هم يحتاجون العشرات في ظل الوضع الراهن.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب المجازر الدمويى في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مخلفا مئات الشهداء والإصابات.