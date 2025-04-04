عقيد "إسرائيلي": هناك خيارين لدى "إسرائيل" بشأن احتلال رفح!

فلسطين اليوم

رأى العقيد "الإسرائيلي" احتياط حيزي نحماه، اليوم الخميس 4 ابريل 2025، أن هناك خطوة لاحتلال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، من المفترض أن تؤدي إلى خيارين.

وأشار العقيد احتياط "نحماه" إلى أن الخيار الأول هو التوسع نحو الخطة الكبرى، إذ إن 6 فرق عسكرية تحتل قطاع غزة بأكمله، وتعمل على القضاء على حركة حماس، على حد قوله.

وقال: "أما الخطة الثانية فهي أنهم ما زالوا يريدون محاولة إطالة المرحلة الأولى وإنقاذ بعض المحتجزين".

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,523 والإصابات إلى 114,776 منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.