ترامب: سنعمل على حل "مشكلة" غزة قريباً!

فلسطين اليوم

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت متأخر من ليل الجمعة، الموافق 4 ابريل 2025، أن الولايات المتحدة ستعمل على حل "مشكلة" غزة قريباً جداً.

وبيّن ترامب في تصريح صحفي، أن قطاع غزة يتعرض لحصار مشين منذ سنوات طويلة، موضحاً أن الكثيرين من أهالي غزة يُقتلون، وينبغي على الولايات المتحدة أن توقف هذا الأمر.

وأشار إلى أنه التقى مؤخراً مع بعض المحتجزين الذين تم استعادتهم من غزة، مشيراً إلى أنه سيعمل على استعادة أكبر عدد منهم.

ومطلع مارس 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس و"إسرائيل" بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وفي 18 مارس الجاري، تنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوماً واستأنفت الإبادة الجماعية بقطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأسفرت عن مقتل وإصابة نحو 165 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.