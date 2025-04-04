الاحتلال يغتال قياديا في حماس بقصف منزله في مدينة صيدا

فلسطين اليوم

استشهد، فجر اليوم الجمعة، القيادي في حركة حماس حسن فرحات وابنه وابنته في قصف إسرائيلية استهدف منزله في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وأغار جيش الاحتلال على شقة القيادي فرحات الواقعة في شارع دلاعة وسط مدينة صيدا والتي قصفتها طائرة إسرائيلية مسيرة.





ومنذ مساء أمس الخميس وحتى فجر اليوم الجمعة شن جيش الاحتلال عدّة غارات على مناطق في جنوبي لبنان، بما في ذلك الناقورة والنبطية وصيدا، ما أسفر عن شهداء في صيدا، وأضرار في المناطق المستهدفة.

كذلك شن جيش الاحتلال غارة أخرى استهدفت منطقة وادي عزة جنوب لبنان.

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.