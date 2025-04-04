جيش الاحتلال يبدأ بتوسيع عمليته العسكرية بمنطقتين في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة 4 ابريل 2025، عن بدء توسيع عمليته العسكرية البرية في عدة مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وبيّن جيش الاحتلال في بيان صدر عنه، عن توسيع عمليته العسكرية البرية في شمال القطاع وحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وادعى جيش الاحتلال، أن هدف العملية العسكرية في المنطقتين المذكورتين هو تعميق السيطرة وتوسيع منطقة "التأمين".

وكان جيش الاحتلال قد أمر بإخلاء عدة مناطق في مدينة غزة من سكانها والتوجه إلى ، بذريعة إطلاق صواريخ من داخلها.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,523 والإصابات إلى 114,776 منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.