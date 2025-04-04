18 شهيداً بينهم أطفال بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد وأُصيب عدد كبير من المواطنين، فجر وصباح اليوم الجمعة 4 ابريل 2025، إثر تعرضهم لقصف من طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 18 مواطناً بينهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، أغلبهم بجراح خطيرة، في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا في منطقة حي المنارة جنوب شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وكانت مصادر طبية، قد أعلنت، استشهد 112 مواطنا في غارات لقوات الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أمس الخميس.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,523، والإصابات إلى 114,776 منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.