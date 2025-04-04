طقس فلسطين.. أجواء ربيعية

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 4 ابريل 2025، أن يكون الجو صافياً بوجه عام وربيعياً لطيفاً ومعتدلاً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد الجوية في نشرتها الإلكترونية، أن يكون الجو في ساعات المساء والليل، صافياً بوجه عام بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .