الاحتلال يعلن استهداف نحو 60 موقعا في غزة تمهيدًا للتوغل البري

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، أن قواته نفذت أكثر من 600 غارة على أهداف في قطاع غزة، في إطار ما وصفه بـ"إعداد الأرض" لعملية برية وشيكة.

وأكد استمرار التصعيد العسكري تدريجيًا حتى "تحرير جميع المحتجزين، سواء أحياء أو أموات"، وفق مزاعمه، في إشارة إلى استمرار القصف الكثيف على القطاع المحاصر.

وفي سياق متصل، أقر المتحدث بتنفيذ ضربات جوية داخل الأراضي السورية، زاعمًا استهداف مواقع تحتوي على أسلحة تهدد تل أبيب. كما أشار إلى أن قوات الاحتلال قامت بتصفية مقاومين واجهوا عملياتها العسكرية، مضيفًا أن تل أبيب "تحافظ على الغموض" في تحركاتها لضمان عنصر المفاجأة، حسب ادعاءاته.

أما على الجبهة اللبنانية، فقد حمّل المتحدث الجيش اللبناني مسؤولية الأحداث داخل أراضيه، مؤكدًا أن العمليات العسكرية ستستمر لـ**"حماية أمن المستوطنين" ومنع أي تمركز لقوات معادية في جنوب سوريا**، ما يعكس استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.