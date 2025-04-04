الخارجية: مجزرة مدرسة دار الأرقم تستوجب محاسبة مجرمي الحرب

فلسطين اليوم

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، مجازر الاحتلال المتواصلة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، والتي كان آخرها المجزرة البشعة في مدرسة دار الأرقم بغزة التي تؤوي نازحين والتي خلفت في احصائية أولية 27 شهيداً غالبيتهم من الاطفال والنساء، وصلت العديد من جثثهم مقطعة ومتفحمة من وحشية القصف، إضافة إلى أكثر من 100 مصاب.

وعبر الوزارة مجدداً عن استنكارها الشديد لتقاعس المجتمع الدولي عن وقف العدوان وحماية المدنيين، وتعايشه مع إبادة وتهجير شعبنا وضم أرضه ومحاولة شطب وتصفية حقوقه العادلة والمشروعة، ورأت أنها بلغت حد التواطؤ.



وحذرت من المخاطر المترتبة على استمرارها وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة والعالم.