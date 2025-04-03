تورك: حصار غزة عقاب جماعي وعمليات القتل تتطلب تحقيقًا دوليًا عاجلًا

فلسطين اليوم

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن استيائه الشديد لمقتل 15 عاملًا في المجال الطبي والإنساني في غزة، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مخيمات النازحين رغم عدم وجود أي ملاذ آمن لهم.

ودعا تورك في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في عمليات القتل، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات للقانون الدولي، مشددًا على أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تتوافق مع متطلبات القانون الإنساني الدولي.

كما أبدى قلقه العميق بشأن الخطاب التحريضي لكبار المسؤولين الإسرائيليين حول ضم أراضي غزة وتقسيمها ونقل السكان قسرًا، محذرًا من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية، وتتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي الرافض للاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وأشار تورك إلى أن قرار مجلس الأمن 2735 الصادر في يونيو يؤكد رفض أي محاولات للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، محذرًا من أن الحصار المفروض على غزة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وقد يصل إلى حد استخدام التجويع كسلاح حرب.