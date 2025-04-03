الهلال الأحمر: الاحتلال يرتكب جرائم حرب ويخنق غزة بحصار قاتل

فلسطين اليوم

أكد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاك القانون الإنساني الدولي من خلال فرض حصار خانق على قطاع غزة، واستهداف العاملين في المجال الإنساني.

وأشار الهلال الأحمر في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الخميس، إلى أن 30 من أفراد طواقم الهلال الأحمر استشهدوا قبل حادثة حي السلطان في رفح، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية الفورية للعاملين في المجال الإنساني.

كما دعا الاحتلال إلى تقديم معلومات عاجلة حول أحد أفراد طواقم الجمعية المفقود في تل السلطان برفح، مشددًا على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية فورًا وفتح المعابر لإنقاذ المدنيين المحاصرين.

وفي سياق متصل، طالب رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق مستقل في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة، محملًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.