باكستان تدين مجازر الاحتلال في قطاع غزة

فلسطين اليوم

استنكرت باكستان بشدة الغارات الإسرائيلية المتواصلة والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدةً أن العدوان الوحشي يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان رسمي، اليوم الخميس عن استنكارها الشديد لمحاولات الاحتلال الاستيلاء غير القانوني على ممر "موراج" جنوب قطاع غزة، واصفة ذلك بأنه تصعيد خطير يهدف إلى توسيع عمليات الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمركز صحي تابع للأمم المتحدة في جباليا، والذي أسفر عن استشهاد عشرات المدنيين، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مضيفًا أن هذه الجرائم، إلى جانب النية الواضحة لتطهير الفلسطينيين عرقيًا من وطنهم، تشكل جريمة حرب بموجب القوانين الدولية.

كما شدد البيان على أن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى خلال عيد الفطر تعد انتهاكًا خطيرًا لأحد أقدس المواقع الإسلامية، وتهدف إلى تأجيج التوتر في المنطقة.

وأكدت باكستان التزامها الثابت بدعم حق الشعب الفلسطيني المشروع في تقرير مصيره، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.