حماس تدعو ليوم غضب عالمي نصرةً لغزة ورفضًا للمجازر الإسرائيلية

فلسطين اليوم

دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني، وأبناء الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى جعل يوم غدٍ الجمعة يوم غضبٍ واستنفار عالمي، رفضًا للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والمدعوم أمريكيًا.

وأكدت الحركة في بيانٍ اليوم الخميس، لها أهمية تصعيد الفعاليات والمسيرات والاعتصامات، ومحاصرة السفارات الإسرائيلية، والعمل على كشف جرائم الاحتلال، وذلك في إطار الضغط الدولي المتواصل لوقف العدوان ورفع الحصار المفروض على غزة.

وشددت حماس على أن الأيام القادمة يجب أن تكون أيام غضب متواصل في وجه الاحتلال وداعميه، مؤكدةً أن استمرار الحراك الشعبي والضغط العالمي هو السبيل لوقف العدوان وإنهاء الحصار بشكل كامل.