الأورومتوسطي: وحشية "إسرائيل" في غزة تفوق كل ما وصف سابقًا بالإرهاب

فلسطين اليوم

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة تجاوزت في فظاعتها واتساع نطاقها ما ارتكبته جماعات مسلحة مثل تنظيم "داعش"، معتبرًا أن ما يجري يمثل نموذجًا متكاملًا لـ إرهاب الدولة المنظّم.

وأوضح المرصد في بيان له، مسا اليوم الخميس، أن استخدام "إسرائيل" لروبوتات مفخخة في أحياء مكتظة بالسكان، كما حدث في حي الشجاعية اليوم، يعكس سلوكًا إرهابيًا يتجاوز في وحشيته أي تنظيم مسلح معروف. كما أشار إلى جريمة الإعدام الميداني لـ 15 فردًا من الدفاع المدني والهلال الأحمر في رفح قبل أيام، معتبرًا إياها مثالًا صارخًا على الجرائم الوحشية التي تحاكي أساليب التنظيمات الإرهابية.

وانتقد المرصد صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية، التي تتسم بالمنهجية والتنظيم، لا تحظى بالإدانة الدولية التي تتناسب مع جسامتها، رغم أنها تفوق من حيث الخطر والأسلوب ما ارتكبته جماعات مصنفة إرهابية.

ودعا المرصد إلى تحرك فوري من المؤسسات الحقوقية الدولية لمساءلة إسرائيل على هذه الانتهاكات الجسيمة، مؤكدًا أن استمرار الإفلات من العقاب سيشجع على مزيد من الجرائم ضد المدنيين في غزة.