الجبهة الشعبية: قصف مدرسة دار الأرقم جريمة إبادة جماعية بحق أطفال غزة

فلسطين اليوم

قالت الجبهة الشعبية، إن المدرسة، التي لجأ إليها الأطفال بحثًا عن الأمان، تحولت إلى مقبرة جماعية، حيث تناثرت الأشلاء تحت الركام، ما يعكس وحشية الاحتلال وجرائمه المستمرة بحق المدنيين.



واستشهد عشرات الأطفال النازحين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة دار الأرقم بحي التفاح في غزة، مؤكدة أنها واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع.

وأضافت الجبهة أن "هذه المجازر تُرتكب أمام أنظار عالم متواطئ وأمة صامتة، تتابع المذابح وكأنها مجرد خبر عابر في نشرات الأخبار"، مؤكدةً أن صمت المجتمع الدولي شراكة في العدوان.

ودعت الجبهة الشعوب العربية وأحرار العالم إلى التحرك الفوري وتصعيد الغضب الشعبي، عبر محاصرة السفارات الصهيونية والأمريكية والمؤسسات الداعمة للاحتلال، مشددة على أن التاريخ لن يرحم المتقاعسين عن نصرة أطفال غزة.