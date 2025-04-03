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الجبهة الشعبية: قصف مدرسة دار الأرقم جريمة إبادة جماعية بحق أطفال غزة
وأضافت الجبهة أن "هذه المجازر تُرتكب أمام أنظار عالم متواطئ وأمة صامتة، تتابع المذابح وكأنها مجرد خبر عابر في نشرات الأخبار"، مؤكدةً أن صمت المجتمع الدولي شراكة في العدوان.
ودعت الجبهة الشعوب العربية وأحرار العالم إلى التحرك الفوري وتصعيد الغضب الشعبي، عبر محاصرة السفارات الصهيونية والأمريكية والمؤسسات الداعمة للاحتلال، مشددة على أن التاريخ لن يرحم المتقاعسين عن نصرة أطفال غزة.