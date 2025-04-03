فلسطين اليوم

استُشهد 29 مواطناً بينهم أطفال، وأصيب نحو 100 آخرين معظمهم بجروح خطيرة، اليوم الخميس 3 ابريل 2025، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وأفاد جهاز الدفاع المدني، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصف مدرسة "دار الأرقم" التي تؤوي نازحين بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى استشهاد 29 مواطناً وإصابة عدد كبير، مشيراً إلى أن العدد قابل للزيادة.

وأعلنت مصادر طبية، أنه منذ فجر اليوم، استشهد 100 مواطن في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,523 والإصابات إلى 114,776 منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.