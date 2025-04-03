الاحتلال يُجرف شوارع ويحدث دماراً في طولكرم

فلسطين اليوم

أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس 3 ابريل 2025، على تجريف شوارع في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافتين للاحتلال بمساندة عدد من الآليات وفرق المشاة، اقتحمت الضاحية، وشرعت بتجريف مقاطع من الشوارع بمحاذاة دوار اكتابا، باتجاه حي إسكان الموظفين بطول 800 متر.

وأضافت المصادر ذاتها، أن التجريف ألحق دمارا وخرابا في البنية التحتية خاصة شبكتي المياه والصرف الصحي، في الوقت الذي داهم فيه جنود الاحتلال أحد المباني وشرعوا بإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي.

وأوقفت قوات الاحتلال المركبات المتجهة إلى حي الإسكان ومنعتها من المرور، ما تسبب في حدوث أزمة مرورية خانقة في المكان.

في السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ67 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ54، وسط حصار مطبق على المخيمين مترافق مع تعزيزات عسكرية واعتداءات بحق المواطنين وإجبارهم على مغادرة منازلهم بالقوة ومنعهم من العودة إليها، تزامنا مع الدمار الكبير في البنية التحتية والممتلكات.