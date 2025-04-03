"أونروا": الاحتلال قتل 9 أطفال بينهم رضيع بقصف عيادة تتبع لنا

فلسطين اليوم

قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الخميس 3 ابريل 2025، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 9 أطفال فلسطينيين بينهم رضيع عمره أسبوعان في قصف استهدف عيادة "أونروا" بمخيّم جباليا شمالي غزة.

وأشار لازاريني إلى أن المبنى المستهدف كان يُستخدم سابقًا كمركز صحي وأُصيب بأضرار بالغة في بداية الهجمات لكنه ظل ملجأ لمئات النازحين.

وأضاف: "عند القصف كان المبنى يأوي 700 شخص يبحثون عن مأوى وسط الدمار المتواصل في القطاع، متابعاً: "النازحون الفلسطينيون في غزة لا يملكون مكانًا آخر يذهبون إليه ورغم استهداف المبنى استمروا في البقاء فيه".

وأفاد، بتعرض أكثر من 300 مبنى تابع للأمم المتحدة لأضرار أو دُمر بالكامل رغم مشاركة إحداثياتها مع جميع الأطراف، منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وبيّن، أنّ أكثر من 700 شخص قُتلوا أثناء سعيهم للحصول على الحماية الأممية في "الهجمات الإسرائيلية" على غزة.

وتابع: "استهداف منشآت الأمم المتحدة وموظفيها وعملياتها انتهاك للقانون الدولي ويجب إجراء تحقيق مستقل في هذه الهجمات".

والأحد، توعّد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.