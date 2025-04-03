"الشعبية" تُدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

فلسطين اليوم

أدانت الجبهة الشعبية، اليوم الخميس 3 ابريل 2025، بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على سوريا خاصة مدينة درعا والذي أدى إلى ارتقاء تسعة شهداء وعدد من الجرحى في اعتداءٍ جديد يكشف عن طبيعة العدو الصهيوني ومخططاته الإجرامية ضد شعوب المنطقة.

وقالت الشعبية في تصريح صحفي، إن العدوان المستمر على سوريا ليس حدثًا معزولًا عن جرائم الإبادة الصهيونية في غزة والضفة ولبنان بل هي جزء من المخطط الصهيوني الأمريكي الذي يستهدف المنطقة بأسرها ودور ومكانة سوريا على وجه الخصوص.

وحيّت، صمود الشعب السوري ونُعزي بالشهداء الأبطال ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونؤكد أن وحدة الشعب السوري بكل أطيافه والتصدي للعدوان هي القادرة على مواجهة وإحباط هذا المخطط الذي يستهدف سوريا.