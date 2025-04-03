موعد نهائي كأس الملك بين برشلونة وريال مدريد يثير الجدل

فلسطين اليوم

أثار تحديد موعد نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 بين برشلونة وريال مدريد، الكثير من الجدل فور حسم البرسا أمس الأربعاء، تأهله على حساب أتلتيكو مدريد.

ونجح برشلونة في تجاوز أتلتيكو مدريد بنتيجة إجمالية (5-4) بعد فوزه (1-0) في الإياب، ليضمن مقعده في النهائي.

فيما حسم "الميرينغي" صعوده لنهائي كأس الملك بالفعل الثلاثاء الفائت، بالتعادل أمام ريال سوسييداد (4-4)، في إياب نصف النهائي.

لكن "الملكي" نال بطاقة التأهل بفضل فوزه في ذهاب الدور نفسه بهدف نظيف.

وسيكون هذا النهائي الأول بين الفريقين في البطولة منذ عام 2014، عندما تمكن ريال مدريد من الفوز بنتيجة 2-1 والتتويج باللقب.

وحدد موعد "كلاسيكو الأرض" المنتظر في نهائي كأس الملك مسبقا من قبل رابطة الدوري الإسباني بالاتفاق مع القنوات الناقلة للكأس "دازن وموفيستار".

ووقع الاختيار على يوم 26 من أبريل الجاري على استاد "لا كارتوخا" في إشبيلية، ليستضيف النهائي، لكن لم يتم تحديد توقيت انطلاق المواجهة بعد.

وأثار تحديد موعد النهائي جدلا كبيرا في الإعلام المدريدي، خاصة بعد أن تبين أن برشلونة سيحصل على راحة أطول من ريال مدريد قبل المباراة.

مباريات الفريقين قبل النهائي:

يستضيف برشلونة نظيره ريال مايوركا في 22 أبريل الجاري ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني،

فيما يحل ريال مدريد ضيفا على خيتافي في 23 أبريل من نفس الجولة.

بناء على ذلك، سيحصل برشلونة على 72 ساعة راحة قبل النهائي، بينما سيكون أمام ريال مدريد فقط 48 ساعة.

وأكد الصحفي إسحاق فوتو عبر إذاعة "كوبي" أن طلب ريال مدريد لتأجيل النهائي لن يكون له أي تأثير، لأن الموعد ثابت ولا يمكن تغييره.

وقال فوتو: "يمكن لريال مدريد تقديم طلب لتغيير الموعد، لكن ذلك لن يغير شيئا. هذه هي القواعد الموضوعة منذ بداية الموسم، وهي تنطبق على جميع الأندية"