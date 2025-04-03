إصابة أطفال بينهم خطيرة بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

أصيب عدد من الأطفال اليوم الخميس 3 ابريل 2025، إثر تعرضهم لقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة عدد من الأطفال، منهم بجراح خطيرة، من جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

والأحد، توعّد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.