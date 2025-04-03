73 يوماً من العدوان على جنين.. الجرائم "الإسرائيلية" تتصاعد

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ73 على التوالي، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

ويستمر الاحتلال في دفع تعزيزات عسكرية ومدرعات إلى المدينة والمخيم، ونشر قوة من الجنود المشاة في منطقة الغبز في محيط المخيم ومنطقة واد برقين، وشق الطرق وتوسيعها، وتغيير معالم المخيم، وهدم منازل المواطنين.

ويواصل جيش الاحتلال تدريباته العسكرية في محيط حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، حيث يطلق الرصاص الحي من وقت إلى آخر في محيط مخيم جنين الخالي من السكان.

وقال رئيس بلدية جنين محمد جرار، إن هناك تحديات على الصعيد الإنساني تتمثل في وجود 21 ألف نازح، وهذا واقع وتحدٍ جديدان، كما أن هناك عشرات آلاف الفقراء الجدد أضيفوا إلى القائمة القديمة ممن فقدوا وظائفهم وأعمالهم.

وأضاف جرار، أن الاحتلال يفرض حصارا شاملا على المحافظة التي يقطنها 360 ألف نسمة، وتشير التقديرات إلى أن الدمار طال 600 منزل في المخيم، وكامل البنية التحتية.

ومساء أمس، استُشهد الطفل عمر عامر زيود (15 عاما)، وأصيب عدد من المواطنين، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وباستشهاد زيود، ارتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها إلى 35، وعشرات الإصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال ليلة أمس، بلدة برقين غرب جنين، برفقة جرافة عسكرية وداهمت منزل الأسير المحرر سلطان خلوف، وسط تحليق كثيف للطائرات المسيرة في سماء البلدة.